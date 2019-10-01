هادي وجها لوجه مع عيدروس لأول مرة والمعدات السعودية الثقيلة تتدفق على عدن.. مصادر تكشف عن أبرز من سيحضر مراسم التوقيع غدا

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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كشفت مصادر اعلامية وسياسية مطلعة اليوم الاربعاء، عن ابرز الحاضرين في مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي غدا الخميس .

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها أن التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية, والمجلس الانتقالي سيتم غداً الخميس في العاصمة السعودية، بحضور رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية (السعودية والامارات تحديدا).

وطبقا للمصادر سيحضر الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس مايسمى المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفث اضافة الى مستشاري الرئيس هادي.

بالتزامن يتواصل تدفق القوات السعودية إلى عدن، في إطار خطة تحالف دعم الشرعية لإعادة الانتشار بقيادة السعودية في عدن لتأمين العاصمة المؤقته، والممرات الملاحية الدولية القريبة من السواحل اليمنية، ومواصلة الحرب ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة.

ووصلت دفعة جديدة من القوات السعودية والآليات العسكرية الثقيلة إلى العاصمة عدن خلال الساعات الماضية بحراً، وذلك من أجل إعادة عملية انتشار قوات التحالف في عدن بقيادة السعودية لتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية في العاصمة المؤقتة والإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض وإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية لمواصلة المعركة ضد الميليشيات الحوثية.

وقالت وسائل اعلام سعودية ان التوقيع على الاتفاق بعد ثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة والقضاء على التدخل الإيراني في اليمن.