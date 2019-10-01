الافراج عن رجل أعمال بارز في صنعاء .. من هو وماذا كانت تهمته؟

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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علم موقع مأرب برس الإخباري اليوم الاربعاء أن الحوثيين في صنعاء أفرجوا عن احمد ثابت العبسي مدير عام بنك اليمن الدولي بعد 3 أشهر على اختطافه بتهمة التحفظ عن الادلاء بمعلومات تكشف حسابات مصرفية خاصة برجال أعمال ومعارضين للحوثيين ..

وظل مصير العبسي مجهولا لمدة شهرين قبل أن يتمكن من التواصل مع ذويه لاحقا.

ويعتبر العبسي من أبرز الخبراء الاقتصاديين في اليمن وحظيت قضية اختفائه المفاجئ بتفاعل واسع .

ومنع الحوثيون عن العبسي الدواء في السجن وتدهورت حالته الصحية بسبب اجرائه عملية القلب المفتوح قبل سنة.

ويمارس الحوثيون أساليب الترهيب والقمع ضد العاملين في قطاع المصارف و اراضي وعقارات الدولة وجهات توثيق الممتلكات الخاصة للحصول على معلومات تسهل الاستيلاء على ممتلكات المعارضين السياسيين لسلطتهم القمعية ونهب أموالهم النقدية وعقاراتهم وبيوتهم.