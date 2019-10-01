خوفا من انتفاضة شعبية محتملة..إيران تستدعي أذرعها في اليمن والبحرين

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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طهران- شرعت طهران في التشاور مع وكلائها في عدد من البلدان، وذلك في ظلّ التهديدات الطارئة لنفوذها الخارجي مع تفجّر موجة من الغضب الشعبي غير المسبوق بوجه أذرعها في العراق ولبنان أهم معقلين لذلك النفوذ.

صحيفة العرب اللندية نقلت عن مصادر إنّ سلسلة اجتماعات عقدها مؤخرا في إيران كلّ من رجل الدين الشيعي البحريني عيسى قاسم وإبراهيم الديلمي “سفير” حكومة صنعاء الموازية التابعة للحوثيين في اليمن، وسهيلة زكزاكي ابنة إبراهيم زكزاكي زعيم ما يعرف بـ”الحركة الإسلامية” في نيجيريا، مع عدد من المسؤولين السياسيين الإيرانيين “تناولت مستجدّات الأوضاع في عدد من بلدان المنطقة وتنسيق عمل الجماعات الموالية لإيران وتحرّكاتها خلال الفترة القادمة تفاعلا مع تلك المستجدّات”.

ولم تعلن إيران عن كلّ اللقاءات التي جمعت بين هؤلاء الثلاثة والمسؤولين الإيرانيين وما دار خلالها، واكتفت بالإعلان عن لقاء جمع في مدينة دامغان بشمال إيران كلاّ من قاسم والديلمي والزكزاكي، بعلي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إنّ لاريجاني ألقى كلمة خلال الاجتماع قال فيها إن الولايات المتحدة تسعى لمحاصرة إيران، مستهدفة على حدّ قوله “الشعب لا الحكومة الإيرانية”.

وحرص لاريجاني على طمأنة الجماعات الطائفية الموالية لبلاده والتي تتلقّى دعمها السياسي والإعلامي والمالي، قائلا “إن إيران تواجه في الوقت الراهن صعوبات وضغوطا اقتصادية، إلاّ أن ذلك لن يستمر طويلا”.

ولفت في الاجتماع على نحو خاص حضورُ رجل الدين الشيعي عيسى قاسم الذي كان موضع مساءلة قضائية في بلاده بسبب دعمه للاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين مطلع العشرية الحالية بدفع من جمعية الوفاق الشيعية، ثم سمح له بمغادرة البلاد لأسباب صحيّة.

ولم يعد قاسم إلى البحرين لكنّه انتقل للإقامة في العراق حيث يمكنه الحركة بحرية والتواصل مع إيران والتنسيق مع أتباعها داخل الأراضي العراقية من ميليشيات وأحزاب شيعية كانت المنامة قد اتهمتها في أوقات سابقة بالضلوع إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب إرهابيين ومساعدتهم على تهريب أسلحة إلى البحرين لتنفيذ عمليات هناك.

وقبل سفره للعلاج بلندن كان قاسم يقيم في قرية الدراز إحدى ضواحي العاصمة المنامة، منذ أن أمرت محكمة بحرينية بسحب جنسيته وحبسه سنة مع وقف التنفيذ إثر إدانته بتهم من بينها جمع أموال دون وجه قانوني.