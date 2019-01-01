حكم حوثي بإعدام معتقل سياسي

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أيدت، محكمة استئناف الجزائية المتخصصة بصنعاء اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، حكم الإعدام ضد المواطن عبدالرحمن علي الشيبة، والذي صدر في مايو/ أيار العام الماضي 2018، من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة.
واتهمت جماعة الحوثي، الشيبة، بـ ”التخابر مع دولة أجنبية خلال الفترة 2015 – 2016م“، في وقت تؤكد فيه أسرته ومحاميه أن التهمة سياسية.
واختطفت جماعة الحوثي بداية العام 2017م، الشيبة من مخيم للنازحين بمحافظة عمران بشمال اليمن، بعد فراره مع العشرات من الأسر من محافظة صعدة – معقل جماعة الحوثي- إلى عمران بعد الانقلاب الأمني بالمحافظة وتصاعد وتيرة اختطاف أتباع المذهب السلفي في صعدة من قبل جماعة الحوثي.
وقال محامي الدفاع عن المتهم الشيبة، إن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، عقدت جلسة في تاريخ 12/5/2018م، وهي الجلسة الوحيدة التي عقدتها المحكمة الابتدائية في هذه القضية وأصدرت حكم الإعدام ضد عبد الرحمن الشيبه ودون حضور محام.