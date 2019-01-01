الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الأمم المتحدة، إجلاء 114 لاجئا صوماليا من اليمن إلى بلادهم، بشكل طوعي.

جاء ذلك وفق تغريدة نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء الإثنين، عبر حساب مكتبها في اليمن على موقع "تويتر".

وأوضحت المنظمة أن: "هؤلاء - اللاجئين- تم إجلاؤهم الإثنين، عبر ميناء عدن جنوبي اليمن".

وأضافت أن: "ذلك جاء ضمن برنامج العودة التلقائية للاجئين الصوماليين الراغبين بالعودة إلى ديارهم".

وتعد اليمن، وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة لدول الخليج، خصوصا المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لأرقام أممية سابقة، فإن اليمن يستضيف 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.

وخلفت الحرب في اليمن المستمرة للعام الخامس، أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وألقت بانعكاساتها السلبية على اللاجئين والمهاجرين من منطقة القرن الإفريقي.