دبي على عتبة كارثة محتملة ودعوات لإتخاذ إجراءات عاجلة

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شدد رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية، على أن من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب دبي كارثة اقتصادية محتملة قد تواجهها، بسبب الإعمار المفرط.

ودعا سجواني في حديث لوكالة "بلومبيرغ" نُشر يوم الأحد الماضي، إلى تعليق جميع مشاريع بناء المنازل في دبي عاماً أو عامين؛ لتفادي تلك الكارثة المحتملة التي قد تؤدي إليها الزيادة المتواصلة في العرض الفائض.

وتابع: "نحن الآن في مفترق طرق: إما أن نعالج هذه المشكلة، وهو ما سيتيح لنا النمو من هنا، وإما أن نشهد كارثة".

وحذَّر من أنَّ تجاهل العرض المفرط سيضر بالمصارف المحلية؛ إذ سيؤدي انخفاض أسعار العقارات إلى زيادة القروض المعدومة، وسيقوض الإجراءات الاحترازية ضد الإعسار؛ وهو ما سيؤثر سلباً في الربحية.

وحمَّل رئيس "داماك"، التي شهدت أسهمها هبوطاً بـ40% العام الجاري، شركة "إعمار" العقارية المسؤولية عن دعم العرض المفرط، متهماً إياها بعدم الحد من أنشطتها الإعمارية خلافاً لمعظم منافسيها.

وأشار سجواني إلى أن "داماك" خفضت مبيعاتها في العامين الأخيرين، وركزت على بيع الممتلكات الواردة في قوائم جرد الأصول الخاصة بها، غير أن الشركة ستكمل على أي حال، بناء أربعة آلاف منزلٍ في العام الجاري، وستة آلاف أخرى في العام المقبل.

وما تزال سوق الإعمار بدبي في انخفاض مستمر منذ أن بلغت ذروتها قبل خمس سنوات، ومن المقرر بناء 30 ألف منزل جديد بالمدينة في العام الجاري، وهو ما يتجاوز ضعفَي الطلب الفعلي، حسب تقديرات شركة JLL العقارية الأمريكية.