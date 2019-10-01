دبي على عتبة كارثة محتملة ودعوات لإتخاذ إجراءات عاجلة مأرب.. الحكم بإعدام متهم بارتكاب جريمة قتل موظف حكومي هذا ما حدث «للحوثيين» شرقي «صنعاء» بعد ان تم استدراجهم إلى كمين مُحكم الامارات تسلم واحدة من أهم الجزر اليمنية و”خفر السواحل“ تتسلمها رسميا الكشف عن تحرك جديد لـ«الشيطان الأكبر»لإنقاذ «الحوثيين» أرقام مهولة ومبالغ خيالية.. الكشف عن ايرادات ميناء الحديدة خلال 15 يوم ”معين عبدالملك“ يعلن عن 3 أولويات للحكومة والبنك الدولي يبدي استعداده لعقد مؤتمر مانحين لدعم اليمن عاجل.. ناطق الجيش يكشف تفاصيل الهجوم على مقر وزارة الدفاع بـ«مأرب»..الأسلحة المستخدمة وحصيلة الضحايا 20ألف ريال غرامة.. شابة سعودية شهيرة تنكبها صورة خاصة في مطعم زيدان يُعلق على أنباء رحيل بيل عن الفريق الملكي
أصدرت محكمة مأرب الابتدائية اليوم الثلاثاء حكماً حضورياً بإعدام مدان بارتكاب جريمة قتل موظف حكومي والشروع في قتل آخرين أثناء تأديتهم لعملهم في مدينة مأرب.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة العلنية برئاسة القاضي علي عبدالله شارد رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة الاستئنافية القاضي عارف عبدالغني سيف مدعياً بالحق العام بإعدام المدعو أحمد يحيى أحمد الغرباني رمياً بالرصاص لإدانته بقتل نائب مدير مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة علي يحيى البليلي، وإصابة الموظف عبدالله العامري والشروع في قتل موظفين آخرين أثناء تأديتهم عملهم بالمستشفى.
وكانت النيابة العامة قد قدمت الجاني للمحاكمة بتهمة قتل والشروع في قتل موظفي مستشفى الشهيد محمد هايل للأمومة والطفولة في الجريمة المشهودة الواقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2019م.
وفي نهاية الجلسة التي حضرها أولياء الدم أعلن محامو المتهم استئناف الحكم الصادر بحق موكلهم.