مأرب.. الحكم بإعدام متهم بارتكاب جريمة قتل موظف حكومي

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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أصدرت محكمة مأرب الابتدائية اليوم الثلاثاء حكماً حضورياً بإعدام مدان بارتكاب جريمة قتل موظف حكومي والشروع في قتل آخرين أثناء تأديتهم لعملهم في مدينة مأرب.

وقضى منطوق الحكم في الجلسة العلنية برئاسة القاضي علي عبدالله شارد رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة الاستئنافية القاضي عارف عبدالغني سيف مدعياً بالحق العام بإعدام المدعو أحمد يحيى أحمد الغرباني رمياً بالرصاص لإدانته بقتل نائب مدير مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة علي يحيى البليلي، وإصابة الموظف عبدالله العامري والشروع في قتل موظفين آخرين أثناء تأديتهم عملهم بالمستشفى.

وكانت النيابة العامة قد قدمت الجاني للمحاكمة بتهمة قتل والشروع في قتل موظفي مستشفى الشهيد محمد هايل للأمومة والطفولة في الجريمة المشهودة الواقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2019م.

وفي نهاية الجلسة التي حضرها أولياء الدم أعلن محامو المتهم استئناف الحكم الصادر بحق موكلهم.