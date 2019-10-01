هذا ما حدث «للحوثيين» شرقي «صنعاء» بعد ان تم استدراجهم إلى كمين مُحكم

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سقط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة نهم شرقي صنعاء.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة، إن أبطال الجيش الوطني استدرجوا مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية إلى كمين محكم غرب سلسلة جبال البياض في مديرية نهم، فجر اليوم الثلاثاء.
وذكر أن أبطال الجيش الوطني رصدوا تحركات المليشيات الإرهابية منذ بدايتها وأطبقوا الحصار على المجموعة المتسللة فور وصولها إلى الكمين وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح وأسير.