الكشف عن تحرك جديد لـ«الشيطان الأكبر»لإنقاذ «الحوثيين»

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كشف مسؤول أمريكي كبير اليوم الثلاثاء عن تحرك أمريكي جديد يصب في صالح الحوثيين..
وذكرت قناة الجزيرة في خبر عاجل قبل قليل تابعة "مأرب برس"بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً على حلفائها السعوديين للتوصل إلى اتفاق سلام مع الحوثيين.
وفي شهر سبتمبر الماضي أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال زيارة للسعودية، أن واشنطن تجري محادثات مع الحوثيين في اليمن بهدف ما اسماه إيجاد حل "مقبول من الطرفين" للنزاع اليمني.
وتثير الكثير من الدلالات والوقائع علامات استفهام حول العلاقة الملتبسة بين مليشيات الحوثي والولايات المتحدة الأمريكية، فالمعروف أن مليشيات الحوثي تناصب أمريكا العداء وتصفها بالشيطان الأكبر، كما يبدو واضحًا من خلال خطابها وأدبياتها وشعارها الذي يدعو صباحًا ومساءً بالموت لأمريكا،ومحاربة التدخلات الأمريكية في اليمن؛ لكن مواقف وتحركات واشنطن السياسية الداعمة للحوثيين تجعلنا نجزم أن العلاقة بين الطرفين أصبحت أمرًا واقعًا.