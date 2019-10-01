عاجل.. ناطق الجيش يكشف تفاصيل الهجوم على مقر وزارة الدفاع بـ«مأرب»..الأسلحة المستخدمة وحصيلة الضحايا

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قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، إن صاروخا سقط صباح اليوم الثلاثاء على أحد المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في مدينة مأرب، أدى إلى استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة وجرح ٢ آخرين.
مضيفاً أن الصاروخ سقط على غرفة حراسة في موقع عسكري، ما أدى لاستشهاد أحد الضباط المناوبين وجرح اثنين آخرين.
وأوضح الناطق الرسمي في تصريح صحفي أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسلة أعمال إرهابية تستهدف الشعب اليمني وقواته المسلحة التي تخوض معارك ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون.
مؤكداً أن هذه الأعمال الارهابية لن تثني الجيش الوطني وقيادته عن مواصلة السير نحو استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن الغالي، ولن تزيد الشعب وقواته المسلحة إلا إصراراً وثباتاً للمضي نحو تحقيق كامل الأهداف المنشودة.
وأضاف العميد مجلي أن القوات المسلحة ستظل هي الدرع الحصين والصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كافة المؤامرات والدسائس والمشاريع الفوضوية والتخريبية... مثمنا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمساندة الشعب اليمني في هذه المعركة الدفاعية لصد المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.