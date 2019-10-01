20ألف ريال غرامة.. شابة سعودية شهيرة تنكبها صورة خاصة في مطعم زيدان يُعلق على أنباء رحيل بيل عن الفريق الملكي توجيه هام للجهات المختصة بشأن المواعيد القضائية الخاصة بالأمراء والأميرات في السعودية الكشف عن موعد التوقيع على الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وفاة عريس بعد 7 ساعات من زفافه.. محزن للغاية بطلة تركية تؤدي التحية العسكرية تحت الماء بعد دخولها موسوعة جينيس ذهب لخطبة فتاة فتزوج أمها.. تفاصيل مثيرة اجتماع عاجل وطارئ في محافظة المهرة لرفع الجاهزية واستعدادا للمواجهة وزير التعليم العالي يصل محافظة الجوف واللواء أمين العكيمي يطرح مطالب التعليم الجامعي في المحافظة أول تعليق من وزيرة الداخلية اللبنانية على استقالة الحريري
أصدرت المحكمة الجنائية في المملكة العربية السعودية، حكمًا على سعودية شهيرة وتدعى هيا الغماس بدفع غرامة وصلت إلى 20 ألف ريال سعودي وإغلاق حسابها على التطبيق لمدة 30 يومًا مع مصادرة هاتفها.
وقامت الفاشونسيتا، هيا الغماس، بتصوير زوج وزوجة في أحد المطاعم، معلقة عليها بتعليقات غير لائقة ومنتهكة خصوصية الزوجين.
لذا وجه إليها اتهام بالتعدي على خصوصية الآخرين ونشر صور تخصهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يعتبر تعديًا صريحًا لذلك قدم صاحب الصور بلاغًا ضدها.
ولاقي الموضوع ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج يحمل اسم "هيا الغماس" لموقع تويتر، حيث رأى البعض أن العقوبة قليلة على ما فعلته، بينما تعاطف البعض الآخر معها.