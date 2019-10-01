الكشف عن موعد التوقيع على الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الاناضول

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قال مصدر في فريق المشاورات التابع للحكومة اليمنية، الثلاثاء، إنه سيتم التوقيع في العاصمة السعودية الرياض، الخميس المقبل، على اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه "تقرر إجراء مراسم التوقيع على الاتفاق، الخميس، في الرياض، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، ورعاية القيادة السعودية".

وأفاد بأن "الترتيبات جارية للتوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المجلس الانتقالي الخميس الماضي، برعاية سعودية".