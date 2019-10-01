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وفاة عريس بعد 7 ساعات من زفافه.. محزن للغاية

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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لم يكن الشاب الطموح يعرف أن نهايته ستكون في اليوم الذي تمناه وجمعه مع خطيبته التي صدمت بشدة، لوفاة عريسها بعد زفافهما بـ7 ساعات فقط.

كانت الفتاة تعرف أن نهايته اقتربت فأصر هو على أن يموت متزوجًا، فوافقت وتم عمل زفاف لهما ادخل المستشفى لكنها صدمت بوفاته، إذ انها كانت تعتقد أنه ما زال في العمر بقية أكثر من ذلك.

القصة المؤثرة حدثت بين شاب بريطاني مريض بسرطان الرئة يدعى غاري، حيث مات في مستشفى بمدينة نورثهامبتون البريطانية "نورثهامبتونشاير".

وبدأت الحكاية في يوليو، عندما شعر الشاب بوعكة صحية، وبدأ في فقدان الوزن بسرعة، وبعد ذلك في سبتمبر/أيلول تم تشخيص المرض على أنه المرحلة الأخيرة من سرطان الرئة.

وقالت زوجة غاري بعد وفاته: "عندما علم غاري بمرضه، قال بأنه يريد أن يموت رجلا متزوجا، كنا نظن أنه لا يزال لدينا وقت، لكن آمالنا لم تتحقق يوم الجمعة الماضي في المستشفى، وساعدنا الجميع في تنظيم الحفل، لم يكن لديه القوة لكنه وضع خاتم الزواج في إصبعي وقبلني".

وأضافت أرملته أن أكثر من 25 شخصا من أقاربه وأصدقائه تجمعوا في الجناح المخصص لغاري في المستشفى.

وتوفي غاري بعد سبع ساعات من الزفاف، عن عمر يناهز 33 عامًا فقط.

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