بطلة تركية تؤدي التحية العسكرية تحت الماء بعد دخولها موسوعة جينيس

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أهدت البطلة الرياضية التركية "شاهقة أرجومنت"، الرقم القياسي الذي سجلته بموسوعة جينيس للأرقام القياسية في الغطس دون زعانف لعمق 100 متر للجنود الأتراك بمناسبة الذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية التركية.

ورفعت "أرجومنت لافتة" كتبت عليها "بمناسبة الذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية التركية، أهدي هذا الرقم القياسي الجديد لجنودنا الأبطال"، كما أدت التحية العسكرية تحت الماء.

جاء ذلك في اختبار، جرى داخل مغارة غيلينديرة بقضاء آيدنجيك في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وبعد تمارين استمرت لعدة أيام في المغارة المذكورة، أجرت "أرجومنت" الاختبار فجر اليوم الإثنين، واستطاعت تحطيم الرقم القياسي، مسجلة رقما جديدا باسمها ببلوغها 100 متر تحت الماء دون تنفّس.

وحظيت "أرجومنت" بدعم وزارتي الشباب والرياضة، والصناعة والتكنولوجيا، ووكالة التنمية في منطقة جوقورأوفا، حتى تستطيع تسجيل الرقم الجديد.

وعقب إجراء الاختبار أعربت "أرجومنت" عن سعادتها الكبيرة لنجاحها في تحطيم الرقم القياسي.