اجتماع عاجل وطارئ في محافظة المهرة لرفع الجاهزية واستعدادا للمواجهة

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ناقش اجتماع طارئ بمحافظة المهرة برئاسة أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، الاستعدادات اللازمة تحسبا لإعصار "كيار" المتوقع أن يضرب سواحل المحافظة خلال الأيام القادمة.
واستعرض مدراء المكاتب التنفيذية والمؤسسة الأمنية والعسكرية بالمحافظة، الإجراءات المتخذة والإمكانيات المتاحة لديهم وكيفية استغلالها وتنظيم عملها لتقوم بواجباتها بالشكل المطلوب، والخدمات والمتطلبات التي يجب توفرها قبل وصول الإعصار من مواد غذائية وتوفير المياه للمواطنين والوقود والأدوية بالإضافة إلى تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية.
وشدد المجتمعون على ضرورة تجاوز السلبيات التي رافقت إعصار لبان .
وأقر الإجتماع تشكيل لجنة طوارئ مصغرة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من مدير أمن المحافظة ورئيس غرفة العمليات المشتركة وسكرتير المحافظ وعدد من المكاتب التنفيذية، لتقوم بالتواصل والتنسيق مع قيادة التحالف للمساعدة في تجاوز الأخطار المتوقعة والتعزيز بعدد من الآلات والمعدات، على ان تبقى في حالة انعقاد دائم والاستعداد لأي طارئ.