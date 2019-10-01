وزير التعليم العالي يصل محافظة الجوف واللواء أمين العكيمي يطرح مطالب التعليم الجامعي في المحافظة

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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ناقش محافظ المحافظة اللواء امين بن علي العكيمي، اليوم الثلاثاء، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة ورئيس جامعة اقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي، الإحتياجات الضرورية لكلية التربية والعلوم الانسانية والتطبيقية بالمحافظة .

وفي اللقاء، أكد المحافظ العكيمي أن كلية التربية اصبحت حقيقية في ظل قيادة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي وجهود ومتابعة نائب الرئيس الفريق علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك

مطالبا في ذات الوقت بالمزيد من الدعم للمحافظة , خاصة في مجال التعليم الجامعي.

وافتتح محافظ الجوف اللواء امين العكيمي كلية التربية والعلوم والتطبيقية فرع جامعة اقليم سبا في 25- ابريل – 2018م بمديرية الحزم عاصمة المحافظة .

ويولي اللواء أمين العكيمي التعليم الجامعي اهتماما كبيرا ووعد العكيمي في وقت سابق أن محافظة الجوف سوف تشهد نهضة علمية جديدة عقب سنوات من الحرمان والتجهيل التي طالت ابناء الجوف .

من جانبه أشاد وزير التعليم العالي بما لمسه في الكلية من اقبال الطلاب خصوصا الطالبات التي تصل نسبة تواجدها الى 75٪ في بعض الاقسام واهتمام السلطة المحلية بتشييد هذا الصرح الاكاديمي .. مؤكداً أن وجود صرح تعليم عالي في الجوف سيكون له اثر كبير لابنا المحافظة في الوعي والتنمية مؤكدا ان الكلية بذرة في تأسيس كليات اخرى وجامعة في الجوف.

حضر اللقاء نائب مدير مكتب رئيس الوزراء متعب بازياد .