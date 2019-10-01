أول تعليق من وزيرة الداخلية اللبنانية على استقالة الحريري

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علقت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من منصبه.

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية.

وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرارا لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

وتابع: اليوم لا أخفيكم، وصلت لطريق مسدود، لذلك يجب أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، لذلك أنا ذاهب إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشيل عون، وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين، اللذين نزلوا على الساحات للمطالبة بالغيير".