توجيهات عليا بإنشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء بمحافظة جنوبية

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وجه وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني بسرعة البدء في إعداد دراسة خاصة بإنشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء في حقول الإنتاج في قطاع العقلة بمحافظة شبوة.
وفي زيارة وزير الكهرباء والطاقة إلى مدينة عتق، تفقد خلالها الوزير محطة كهرباء شبوة والتقى كل من قيادة سلطة محافظة شبوة وقيادة مؤسسة الكهرباء في المحافظة واطلع منهما على المشاكل التي تواجه المحافظة في الطاقة الكهربائية.
واستمع الوزير من إدارة كهرباء عتق إلى شرح مفصل لوضع محطة كهرباء عتق والمقدرة بسبع وعشرون ميجاوات حيث تعاني من نقص حاد في التموين بمادة الديزل التي تحتاجها المحطة.
وكان وزير الكهرباء والطاقة قد وصل إلى محافظة شبوة ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة تفقدية بعد أن قام بجولة في كل من محافظات المهره وحضرموت ومارب خلال الأيام الماضية.