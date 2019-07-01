تعيين مدير أمن جديد لمحافظة مأرب .. كان يشغل منصب رفيع في صنعاء

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أكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليوم الثلاثاء ، خبر تعيين مدير أمن جديد للمحافظة خلفا للعميد عبدالله المداني.
وقال المصدر لمأرب برس انه جرى تعيين العميد الركن "يحيى علي حميد" مديرا عاما لأمن محافظة مأرب خلفا للعميد عبدالملك المداني.
يذكر ان العميد "عبدالملك المداني" تم تعيينه في أكتوبر 2017، مديرا لأمن مأرب .
فيما مدير الأمن الجديد كان قد شغل منصب مدير أمن شرطة محافظة صنعاء في العام 2012.