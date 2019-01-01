عاجل : الحريري يعلن استقالته ويقول انه وصل الى طريق مسدود

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اعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الثلاثاء استقالته من رئاسة الحكومة.
واعلن الحريري في كلمة قبل قليل انه سيقدم استقالته للرئيس عون.
وقال : وصلت إلى طريق مسدود وأصبح لازماً عمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة.
واضاف : ندائي إلى كل اللبنانيين أن يقدموا مصلحة لبنان وحماية السلم الأهلي
واكد ان المسؤولية اليوم هي كيف نحمي لبنان من الانهيار.
وتشهدت لبنان احتجاجات شعبية واسعة منذ ايام.