عاجل : الحريري يعلن استقالته ويقول انه وصل الى طريق مسدود

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الثلاثاء استقالته من رئاسة الحكومة.

واعلن الحريري في كلمة قبل قليل انه سيقدم استقالته للرئيس عون.

وقال : وصلت إلى طريق مسدود وأصبح لازماً عمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة.

واضاف : ندائي إلى كل اللبنانيين أن يقدموا مصلحة لبنان وحماية السلم الأهلي

واكد ان المسؤولية اليوم هي كيف نحمي لبنان من الانهيار.

وتشهدت لبنان احتجاجات شعبية واسعة منذ ايام.