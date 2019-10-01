في أول ظهور علني .. أمير الكويت يحذر ويتحدث عن خطر وتهديد وظروف عصيبة

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، في خطاب خلال افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة، الثلاثاء، وذلك في أول ظهور علني له منذ عودته من رحلة علاجية قبل نحو أسبوعين، أكد أن بلاده تتابع بكل قلق وألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد، داعياً إلى التوحد.

و قال "علينا تجاوز خلافاتنا في مجلس التعاون الخليجي ولم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين أشقائنا في مجلس التعاون ، في اشارة الى الخلاف السعودي الاماراتي البحريني مع قطر .

وقال أمير الكويت: علينا أن نضع مصالح أمتنا العربية فوق كل اعتبار

وتابع: الخلاف في مجلس التعاون أوهن قدراتنا وهدد إنجازاتنا وعلينا السمو فوق الخلافات.

واكدت ان المنطقة تشهد ظروفا عصيبة غير مسبوقة.

إلى ذلك، شدد على "ضرورة أخذ العبرة مما يجري في المنطقة"، قائلاً "لا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية"، وأضاف: تشهد المنطقة تصعيداً وعدم استقرار خطير، نسأل الله أن تنتهي بما يحقق الخير لكافة الدول العربية.

كما أشار إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت معاول هدم وتمزيق للوحدة الوطنية"، داعياً إلى التيقظ.