آخر الاخبار

مسئول رفيع يكشف ما سيحدث بعد التوقيع ويشير الى نص صريح تضمنه اتفاق الرياض هبوط متسارع للدولار والسعودي والريال اليمني يتعافى «أسعار الصرف الآن» عاجل: الكشف عن مصير المقدشي وقيادات الجيش بعد استهداف مقر وزارة الدفاع بمأرب أخطر ما في اتفاق الرياض .. مستشار في الرئاسة يحذر من «كارثة على هادي واليمن» ويتحدث عن «استقالة الرئيس وخروجه من الرياض» قبيل توقيع اتفاق الرياض..معدات عسكرية سعودية ضخمة تصل عدن الدفتيريا مستمر في اليمن اول خطوة مرتقبة لتفعيل مؤسسات الدولة بعد توقيع «اتفاق الرياض» فرنسا تعرب عن تفاؤلها بحل سياسي للازمة اليمنية النواب الأمريكي يجري اول تصويت في إطار تحقيق عزل ترامب صواريخ إيرانية دقيقة باليمن لاستهداف إسرائيل ونتنياهو يعلق

سبأفون .. أصالة وتواصل

هبوط متسارع للدولار والسعودي والريال اليمني يتعافى «أسعار الصرف الآن»

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 2533

تشهد اسعار صرف العملات الاجنبية هبوطا متسارعا امام الريال اليمني الذي يشهد تحسنا ملحوظا .

وقال مصدر مصرفي اليوم الثلاثاء لمأرب برس ان العملة المحلية بدأت بالتعافي تدريجيا وان اسعار الصرف في تراجع مستمر .

وفيما يلي آخر تحديث بأسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي :

 شراء الدولار 562

بيع الدولار 567

شراء السعودي 148

بيع السعودي 149

إقراء أيضاً
مسئول رفيع يكشف ما سيحدث بعد التوقيع ويشير الى نص صريح تضمنه اتفاق الرياض
عاجل: الكشف عن مصير المقدشي وقيادات الجيش بعد استهداف مقر وزارة الدفاع بمأرب
أخطر ما في اتفاق الرياض .. مستشار في الرئاسة يحذر من «كارثة على هادي واليمن» ويتح
قبيل توقيع اتفاق الرياض..معدات عسكرية سعودية ضخمة تصل عدن
الدفتيريا مستمر في اليمن
اول خطوة مرتقبة لتفعيل مؤسسات الدولة بعد توقيع «اتفاق الرياض»
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس