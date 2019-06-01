هبوط متسارع للدولار والسعودي والريال اليمني يتعافى «أسعار الصرف الآن»

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تشهد اسعار صرف العملات الاجنبية هبوطا متسارعا امام الريال اليمني الذي يشهد تحسنا ملحوظا .
وقال مصدر مصرفي اليوم الثلاثاء لمأرب برس ان العملة المحلية بدأت بالتعافي تدريجيا وان اسعار الصرف في تراجع مستمر .
وفيما يلي آخر تحديث بأسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي :
شراء الدولار 562
بيع الدولار 567
شراء السعودي 148
بيع السعودي 149