عاجل .. انفجار عنيف في مأرب وأنباء عن استهداف وزارة الدفاع واجتماع لكبار قادة الجيش

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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سمع دوي انفجار عنيف اليوم الثلاثاء في مأرب ، لتقول مصادر متطابقة انه ناتج عن استهدف اجتماع لوزير الدفاع وكبار قادة الجيش في معسكر بمأرب.

فيما نقل مأرب برس عن مصادر اخرى قولها ان ‏صاروخ حوثي استهدف مقر وزارة الدفاع في ⁧مارب⁩ وقتل جنديَين.

ولم ترد تفاصيل اكثر حتى الان (الثانية ظهرا).