هبوط متسارع للدولار والسعودي والريال اليمني يتعافى «أسعار الصرف الآن» عاجل .. انفجار عنيف في مأرب وأنباء عن استهداف وزارة الدفاع واجتماع لكبار قادة الجيش أخطر ما في اتفاق الرياض .. مستشار في الرئاسة يحذر من «كارثة على هادي واليمن» ويتحدث عن «استقالة الرئيس وخروجه من الرياض» قبيل توقيع اتفاق الرياض..معدات عسكرية ضخمة تصل عدن الدفتيريا مستمر في اليمن اول خطوة مرتقبة لتفعيل مؤسسات الدولة بعد توقيع «اتفاق الرياض» فرنسا تعرب عن تفاؤلها بحل سياسي للازمة اليمنية النواب الأمريكي يجري اول تصويت في إطار تحقيق عزل ترامب صواريخ إيرانية دقيقة باليمن لاستهداف إسرائيل ونتنياهو يعلق عقب مغادرته صنعاء..«غريفيث»يتحدث عن نتائج لقاءه بـ«زعيم الانقلابيين»
سمع دوي انفجار عنيف اليوم الثلاثاء في مأرب ، لتقول مصادر متطابقة انه ناتج عن استهدف اجتماع لوزير الدفاع وكبار قادة الجيش في معسكر بمأرب.
فيما نقل مأرب برس عن مصادر اخرى قولها ان صاروخ حوثي استهدف مقر وزارة الدفاع في مارب وقتل جنديَين.
ولم ترد تفاصيل اكثر حتى الان (الثانية ظهرا).