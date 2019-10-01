قبيل توقيع اتفاق الرياض..معدات عسكرية ضخمة تصل عدن

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وصلت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن فجر الثلاثاء، قوات عسكرية سعودية، في إطار عملية التبادل التي جرت مؤخرا بين المملكة ودولة الإمارات شريكتها في التحالف العربي.
ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول محلي، إن "سفينة كبيرة وصلت ميناء الحاويات بمدينة المعلا، وعلى متنها مئات الجنود والضباط السعوديين وعشرات المدرعات والمعدات العسكرية الحديثة".
وأضاف المسؤول مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن القوات اتجهت فور وصولها إلى مقر التحالف في البريقة غربي عدن، في إطار عملية التموضع المتفق عليها مؤخرًا بين السعودية والإمارات.
وأشار أن قوات سعودية انتشرت في وقت سابق، في بعض المواقع الاستراتيجية الهامة ومنها "مطار عدن الدولي" و"قصر معاشيق" وميناء المدينة.
وأوضح أن القوات الواصلة، هي الأولى منذ إعلان التحالف الأحد الماضي، إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة السعودية بدلا عن القوات الإماراتية التي غادرت المدينة وفق تفاهمات لإنهاء الصراع بين الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" على السلطة في المحافظة.