صواريخ إيرانية دقيقة باليمن لاستهداف إسرائيل ونتنياهو يعلق عقب مغادرته صنعاء..«غريفيث»يتحدث عن نتائج لقاءه بـ«زعيم الانقلابيين» حزب «الإصلاح» ينعى أحد قياداته البرلمانية البارزة:«خسارة كبيرة للإصلاح» تراجع جديد للدولار والريال «السعودي»أمام الريال اليمني.. أسعار الصرف ”كيار“ يقترب من اليمن والحكومة تستنفر وتوجه بتشكيل غرف طوارئ البلدة الطيبة.. أستمرار الإنتاج الزراعي في زمن الحرب بهذه الكلمات علّق «بن دغر» على إتفاق «الرياض» من هو خليفة داعش المحتمل بعد مقتل البغدادي؟ وزير الخارجية الإيراني يصل قطر لهذه المهمة.. عاجل سعودي يطعن ابنته العشرينية 20 طعنة.. ثم يقوم بعمل غريب
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو،، إيران بالسعي إلى ضرب إسرائيل بصواريخ موجهة بدقة من اليمن، وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة الضغط عليها.
جاءت تصريحات نتانياهو خلال لقاء جمعه بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في القدس.
ودعا نتانياهو الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات "أكثر بكثير" على إيران.
وقال رئيس الوزراء: "تسعى إيران الآن إلى تطوير ذخيرة يمكن توجيهها بدقة، وصواريخ يمكن أن تضرب أي هدف في الشرق الأوسط بدقة تتراوح بين خمسة وعشرة أمتار".
وأضاف "يريدون وضع هذه الذخيرة في العراق، وسوريا، وتحويل الترسانة في لبنان البالغة 130 ألف صاروخ إلى ذخائر موجهة بدقة".
وحسب نتانياهو، فإن إيران "تسعى إلى تطوير ترسانتها، وبدأت في وضعها في اليمن للوصول إلى إسرائيل من هناك أيضاً".