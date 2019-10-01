عقب مغادرته صنعاء..«غريفيث»يتحدث عن نتائج لقاءه بـ«زعيم الانقلابيين»

الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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وصف المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء اليوم الإثنين، لقائه بزعيم المليشيات الحوثية المدعو، عبدالملك الحوثي، بـ”البناء”.

وقال غريفيث في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: أنه عقد اليوم لقاء “بناء” مع زعيم مليشيات الحوثي الانقلابية مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة للتهدئة في اليمن و الاعداد لاستئناف العملية السياسية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد غادر العاصمة صنعاء، مغرب اليوم الإثنين، بعد زيارة استمرت يومين.