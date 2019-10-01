تراجع جديد للدولار والريال «السعودي»أمام الريال اليمني.. أسعار الصرف ”كيار“ يقترب من اليمن والحكومة تستنفر وتوجه بتشكيل غرف طوارئ البلدة الطيبة.. أستمرار الإنتاج الزراعي في زمن الحرب بهذه الكلمات علّق «بن دغر» على إتفاق «الرياض» من هو خليفة داعش المحتمل بعد مقتل البغدادي؟ وزير الخارجية الإيراني يصل قطر لهذه المهمة.. عاجل سعودي يطعن ابنته العشرينية 20 طعنة.. ثم يقوم بعمل غريب من هي «مولر» التي استعبدها «البغدادي» و ََهتك عرضها وقُتل انتقامًا لها؟ قاض سعودي نهب 600 مليون ريال: الجن هو من أمرني بذلك. تفاصيل المحاكمة بعد تعرضهما لمحاولة اغتيال .. الميسري يكشف عن توجيهات اصدرها الرئيس والجبواني يعلن عن مشروع هو الأول من نوعه
سجل الريال اليمني خلال الايام القليلة الماضية صعوداً نسبياً أمام الدولار والريال السعودي.
فيما يلي أسعار الصرف بحسب مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن.
الدولار شراء 572 إلى 575 ريال.
البيع 579 إلى 580 ريال.
الريال السعودي شراء 150,5 إلى 150,7 ريال،
البيع 151,7 إلى 152 ريال.