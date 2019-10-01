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تراجع جديد للدولار والريال «السعودي»أمام الريال اليمني.. أسعار الصرف

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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سجل الريال اليمني خلال الايام القليلة الماضية صعوداً نسبياً أمام الدولار والريال السعودي. 

 

فيما يلي أسعار الصرف بحسب مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن. 

 

الدولار شراء 572 إلى 575 ريال. 

البيع 579 إلى 580 ريال. 

 

الريال السعودي شراء 150,5 إلى 150,7 ريال،

 

 البيع 151,7 إلى 152 ريال.

  
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