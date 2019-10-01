”كيار“ يقترب من اليمن والحكومة تستنفر وتوجه بتشكيل غرف طوارئ

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجهت الحكومة اليمنية، الاثنين، السلطات المحلية بمحافظات (حضرموت والمهرة وسقطرى، وشبوة وابين وعدن) بتشكيل لجان ميدانية وغرف طوارئ وفرق إنقاذ، تحسباً لأي تداعيات أو خسائر قد تنجم جراء العاصفة المدارية كيار" .



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الإغاثية العليا عبدالرقيب فتح قوله، إن "توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقتضي برفع الجاهزية واخذ كافة الاحتياجات اللازمة لمواجهة أي طارئ وعمل كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أي طوارئ عن ناتجة عن هذه العاصفة".



وشدد فتح على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر والرقابة على المكاتب التنفيذية للقيام بدورها الكامل كل في اختصاصه، وتشكيل لجان للتنسيق والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة لتوفير الحلول والتنسيق مع المانحين والمنظمات لتوفير الاحتياجات.



ودعا فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي إلى التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية لتوفير كافة الاحتياجات الاغاثية والطبية والإيوائية اللازمة وإرسال كميات كبيرة من هذه المساعدات الى هذه المحافظات.



كما طالب بتشكيل لجان حصر وفرق إنقاذ لمساندة جهود الحكومة في تقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال تعرضهم لأي أضرار، والتنسيق مع السلطات المحلية في كافة الإجراءات.



من جانبه وجه وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، رؤساء هيئات المصايد السمكية في المحافظات بتشكيل غرف عمليات في دواوين الهيئات وفروعها الواقعة ضمن المسار المتوقع لإعصار كيار الذي تطور لترتفع حدته إلى الدرجة الرابعة خلال الساعات الماضية.



وشدد كفاين على ضرورة أن تقوم غرفة العمليات بتحذير الصيادين لأخذ الحيطة والحذر خاصة في منطقة البحر العربي وأرخبيل سقطرى التي يتوقع أن يمر فيها إعصار كيار .



وكان وزير الثروة السمكية قد دعا في وقت سابق الصيادين في سواحل المحافظات الشرقية وأرخبيل سقطرى بأخذ الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم .



وفي وقت سابق وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم المستشفيات والمرافق الصحية في المحافظات الساحلية، برفع جاهزيتها لمواجهة أي أثار تترتب على الإعصار"كيار".



وتوقع خبير الأرصاد الجوي اليمني نبيل عبود، أن تضرب العاصمة المدارية "كيار" سواحل "المهرة وحضرموت وأبين وعدن ولحج".



وكانت مصلحة خفر السواحل اليمني فرع عدن، حذر الأحد، جميع الصيادين من الدخول إلى البحر خلال اليومين القادمين بسبب اقتراب العاصفة المدارية كيار". كما حذرت المواطنين ومرتادي الشواطىء من السباحة والتنزه على طول السواحل خلال اليومين القادمين، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.



وارتفعت المخاوف مع اقتراب الإعصار وتأثيره على السواحل الجنوبية، مقابل تقليل السلطات المحلية في المحافظات من مخاطره المُحتملة على منازل المواطنين أو الأراضي الزراعية والأودية.



وفي أكتوبر/ تشرين أول 2018 ‎ ضرب إعصار "لبان" أجزاء كبيرة من محافظة المهرة "شرقي اليمن" وتحديدا مناطق "سيحوت والمسيلة وحصوين"، مخلفاً أكثر من 11 حالة وفاة، ونزوح 3800 أسرة، إضافة غلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالطرق والبنية التحتية، نتيجة الأمطار الغزيرة حينها.