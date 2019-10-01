بهذه الكلمات علّق «بن دغر» على إتفاق «الرياض»

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور احمد عبيد بن دغر اليوم الاثنين,بأن رئيس الجمهورية ومستشاريه حريصون على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال بن دغر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها مأرب برس :" رئيس الجمهورية ومستشاريه حريصون على تحقيق السلام الشامل والعادل في جميع المحافظات والعمل على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض الذي جاء بدعم ورعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.

وتابع قائلا:" حريصون على الالتزم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.