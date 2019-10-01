وزير الخارجية الإيراني يصل قطر لهذه المهمة.. عاجل

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع لجنة الشرق الأوسط لاجتماع ميونخ الأمني، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

وتحاول واشنطن، منذ انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي، وقف صادرات إيران النفطية شريان الحياة لاقتصادها.

وقوضت العقوبات جزءا من ميراث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأغضبت حلفاء الولايات المتحدة المشاركين في الاتفاق، الذي يهدف إلى تقييد أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات.