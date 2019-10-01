سعودي يطعن ابنته العشرينية 20 طعنة.. ثم يقوم بعمل غريب

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أقدم أب سعودي في الخمسينيات من العمر، على طعن ابنته العشرينية 20 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد، ثم قام بالتصال بالهلال الأحمر للإبلاغ عما فعله.
وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه بحي الزايدي بمكة المكرمة، بعد تلقي عمليات الهلال الأحمر بلاغا من مواطن، يفيد بتعرض ابنته لاعتداء جسدي، وبعد الكشف والمعاينة على الضحية؛ تبين تعرضها لطعنات في أنحاء متفرقة من جسدها بمقدار عشرين طعنة.
وحسب صحيفة الوطن السعودية، أبلغت عمليات الهلال الأحمر، الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، والتي باشرت الحالة، وبعد مواجهة الأب اعترف بجنايته تجاه الابنة، التي جرى نقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.
وأوضحت المصادر أن الفتاة مازالت تلازم السرير الأبيض، بالعناية المركزة بالمستشفى وأن وضعها الصحي مستقر، وتتلقى العلاج اللازم.