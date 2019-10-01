قاض سعودي نهب 600 مليون ريال: الجن هو من أمرني بذلك. تفاصيل المحاكمة

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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أودع قاض ومتهمان آخران أدينوا بتهمة الرشوة والتزوير إلى السجن العام في المدينة المنورة (غربي السعودية).

وجاء ذلك بعد أن صدر بحق المتهمين الخميس الماضي حكمًا ابتدائيًا بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قاضي الجن"، إذ زعم القاضي المتهم بأن جنيًا ورطه في الواقعة التي أدين فيها بالتزوير وتلقي رشوى بملايين الريالات.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر مطلعة، إنه "تم إيداع المتهمين الثلاثة السجن"، تنفيذًا لحكم المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بحقهم. وتضم القضية 38 متهمًا، بينهم رجال أعمال وموظفون حكوميون تمت تبرئة بعضهم والحكم على آخرين بالسجن عامًا، بينما عوقب المتهمون الرئيسون في القضية وهم القاضي ومستشارات له بالسجن 20 عامًا. وجاء الحكم النهائي بعد أن أعادت المحكمة الجزائية النظر في القضية، عقب إصدارها حكمًا سابقًا ببراءة المتهمين، قبل أن تتدخل هيئة الرقابة وتقوم بتصحيح الدعوى من أخطاء رافقت التحقيق.

وتعود القضية إلى ما قبل 9 سنوات، بعدما ألقي القبض على القاضي المتهم بنهب 600 مليون ريال في القضية، وذلك حين أنحى المتهم باللائمة على "جني"، ادعى أنه خاضع لرغباته بشكل كلي، زاعمًا أنه لا يستطيع السيطرة على أفعاله وأقواله.