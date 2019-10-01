بعد تعرضهما لمحاولة اغتيال .. الميسري يكشف عن توجيهات اصدرها الرئيس والجبواني يعلن عن مشروع هو الأول من نوعه

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، اليوم الاثنين، خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً للمكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، جملة من القضايا والمتطلبات التنموية والإدارية والأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وأشاد الوزير الميسري في الاجتماع الذي حضره وزير النقل صالح الجبواني وقائد الشرطة العسكرية بالجمهورية اللواء ناصر النوبة ووكلاء المحافظة عبدربه الربيزي ومحمد الفاطمي وسالم باعوضة وعلي الكندي وفهد الطوسلي وسالم الاحمدي وسالم النسي وقائد محور عتق قائد اللواء ثلاثين مشاه العميد عزيز العتيقي ومدير الإدارة العامة للأمن والشرطة بالمحافظة العميد عوض الدحبول ومستشار وزير الداخلية عبدالرحيم العولقي، بالمواقف البطولية والتاريخية لأبناء شبوة ودورهم الإيجابي في هزيمة مشروعي الانقلاب الحوثي والانتقالي وجهودهم في تطبيع الحياة واستتباب الأمن والاستقرار في المحافظة.

وتطرق الى الدمار الذي لحق بمنظومة البنية التحتية بالمحافظة جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي المتمردة.. مؤكداً ان شبوة ستتجاوز تلك الفجوة وستحدث نقلة نوعية في المجالات التنموية والخدمية نظراً لامتلاكها مقومات بشرية وثروات طبيعية..مشيداً بالتحسين الملحوظ في الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وكشف وزير الداخلية عن توجيهات للرئيس عبدربه منصور رئيس الجمهورية بدعم الأجهزة الأمنية بشبوة باثنين مليار ريال مخصصة لإعادة تأهيل المباني الأمنية وتوفير احتياجاتها من المقومات الأساسية للعمل الأمني .

وشدد الميسري على ضرورة تعزيز جوانب الأمن والاستقرار بالمحافظة والحفاظ على سكينتها العامة.

بدوره أشار وزير النقل صالح الجبواني الى الخطوات والجهود التي تبذلها الوزارة من اجل إعادة تشغيل مطار عتق..لافتاً الى عزم الوزارة لوضع حجر الأساس لأول ميناء بحري بمحافظة شبوة .

واستعرض الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله المطالب التنموية والخدمية لأبناء المحافظة في مجالات الكهرباء والطرق والصحة والمياه والتعليم الجامعي.

*محاولة الاغتيال

ونجا وزيرا الداخلية والنقل في اليمن، فجر الأثنين، من محاولة اغتيال، عقب محاولة شخصين وضع عبوة ناسفة بالقرب من مقر إقامتهما في محافظة شبوه "شرقي البلاد" ، بحسب مصدر حكومي.

وقال المصدر للأناضول، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على شخصين حاولا استهداف وزير الداخلية "أحمد الميسري" والنقل "صالح الجبواني" المقيمين ، في عاصمة المحافظة "عتق".

وأضاف، حاول الشخصان وضع العبوة بجوار مبنى المحافظة الذي يقيم فيه الميسري والجبواني، إلا أن "أجهزة الأمن قبضت عليهما قبل اتمام الجريمة واحالتهما للتحقيق"، دون مزيد من التفاصيل.

ويقيم الوزيران "الميسري والجبواني" في مبنى المحافظة منذ 4 أيام عقب وصولهما "عتق"، في زيارة تفقدية.

وتأتي محاولة الاغتيال هذه عقب يومين من توجيه الميسري انتقادات لاذعة للإمارات، وإعلانه أن مشروعها في اليمن قد سقط، ولن يتم القبول بأي اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال لقاء تشاوري عقده الميسري مع شخصيات ومراجع قبلية في مدينة "عتق"، السبت.