عاجل. الملك سلمان وولي عهده يهنئان أردوغان

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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هنأ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية التركية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "واس": "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية".

وأضافت: "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد السعودي ببرقية مماثلة عبر فيها عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامة الرئيس التركي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".