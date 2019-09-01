جريمة قتل في مأرب ومصدر قضائي يكشف مستجدات القضية ومصير المتهم وموعد محاكمته

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تبدأ غدا الثلاثاء اولى جلسات محاكمة متهم بارتكاب جريمة قتل والاعتداء على احد المستشفيات بمحافظة مأرب.
وأحالت النيابة العامة بمحافظة مأرب اليوم الاثنين ملف قضية المتهم في جريمة قتل الدكتور علي البليلي واصابة الدكتور عبدالله العامري والشروع في قتل موظفي مستشفى الشهيد محمد هايل، الى محكمة مأرب الابتدائية ،للبدأ في سير إجراءات المحاكمة.
وأوضح مصدر قضائي في النيابة العامة في تصريح لمأرب برس بأنه تم إحالة ملف قضية الاعتداء علي مستشفى مجمع الشهيد محمد هايل ونتج عنها مقتل احد الاطباء واصابة اخر الى المحكمة يومنا هذا الاثنين الموافق 28 اكتوبر 2019م بعد ان قامت الاجهزه الامنيه بالقبض علي المتهم ( أ. ي.أ.) بنفس يوم الجريمة التي وقعت بتاريخ 21 اكتوبر 2019م وتم احالة الملف الى النيابه العامه بتاريخ 24 أكتوبر 2019م
وباشرت النيابة العامة التحقيق فوراً وأحالة الملف الى المحكمة بعد إستكمال التحقيق .
وقال المصدر بأن المحكمة حددت النظر في القضيه والبدأ في اول جلسة علنية يوم غداً الثلاثاء 29 أكتوبر 2019م بحضور النيابة العامة وأولياء الدم والمتهم.