تصفيات حوثية داخلية واعدامات رميا بالرصاص ومصادر تكشف الأسباب واسم القيادي المتورط

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت مصادر محلية في محافظة حجة، أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، صفّت عدد من عناصرها الفارين من جبهات القتال شمالي المحافظة.

ونقل موقع الجيش اليمني عن المصادر قولها، أن نقطة تابعة للمليشيا الحوثي، جوار فندق "شواطئ ميدي"، شمالي مديرية عبس، تمنع عناصر المليشيا الفارين من أمام الجيش الوطني، وتجبرهم على العودة إلى جبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن النقطة التي يقودها القيادي الحوثي المدعو أحمد منصور قارية والذي ينحدر من مديرية "كحلان الشرف" نفذت عدة تصفيات لعناصر حوثية فارة رميا بالرصاص .

وتكبدت مليشيا الحوثي المتمردة، عشرات القتلى والجرحى من عناصرها بينهم قيادات ميدانية بارزة، خلال محاولات تسللها الفاشلة، التي نفذتها في الأيام الماضية، بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.

ودفعت المليشيا الحوثية، بأعداد كبيرة من عناصرها، بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، إلا أن أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة أحبطوا كل تلك المحاولات اليائسة.