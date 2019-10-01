مشروعان عملاقان في مأرب ووزيران يعقدان لقاءا مهما .. شهادة لـ ابنائها واشادة بـ رائد التنمية

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وعد وزيران في الحكومة اليمنية اليوم الاثنين باستكمال مشاريع جامعة اقليم سبأ بمأرب ومشروع الربط الكهربائي بالمحطة الغازية من أجل خدمة التنمية في المحافظة في شتى المجالات.
وعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ووزير الكهرباء محمد العناني اللذان يزوران مأرب حاليا، لقاء بالسلطة المحلية بالمحافظة برئاسة المحافظ سلطان العرادة.
واشاد وزيرا التعليم العالي والكهرباء والطاقة بالمواقف الوطنية والتاريخية لأبناء محافظة مأرب في مرحلة حرجه يمر بها الوطن ودورهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسبات الثورة والجمهورية.
واشار الوزيران الى ما شهدته محافظة مأرب من نهضة كبيرة في مختلف المجالات وخلال فترة وجيزة بفضل جهود قيادة السلطة المحلية وعلى رأسها من وصفوه بـ رائد تنمية المحافظة سلطان العرادة.
ولفت باسلامة والعناني إلى اهتمام الحكومة بالتنمية في المحافظة التي حرمت خلال العقود الماضية من أبسط المقومات، وفي مقدمة تلك المشاريع التنموية الاستراتيجية التعليم العالي والكهرباء باعتبارهما أساس النهضة والتنمية الحقيقة.
وشهد اللقاء بحسب وكالة سبأ الرسمية ، مناقشة العديد من القضايا التي تهم المحافظة والمجتمع في مجالي التعليم العالي والطاقة الكهربائية.