السعودية تعلن رسميا موقفها من مقتل زعيم داعش

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين بأن حكومة المملكة العربية السعودية تابعت إعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترمب، عن نجاح جهود ملاحقة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وأضاف المصدر أن حكومة السعودية تثمن جهود الإدارة الأميركية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم، وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة.

وأكد المصدر أن حكومة السعودية مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن الأحد، مقتل أبو بكر البغدادي وعدد كبير من عناصره، في عملية خطرة جداً نفذتها القوات الأميركية الخاصة وحدها استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا. وأوضح ترمب أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.

وشرح ترمب أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غربي سوريا، وأنه قتل بعد أن فجّر سترته المفخخة.