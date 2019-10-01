انجاز يمني في الامارات وعلم اليمن يرفرف في دبي .. شاهد

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حصد فريق اليمن المشارك بالبطولة العالمية بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة (بطولة خاصة بالذكاء الاصطناعي والربورتات) المركز الرابع على المستوى العربي والمركز 21 على المستوى العالمي وذلك من بين 190 دولة.

حيث فاز الفريق اليمني في 7 مباريات من بين 10مباريات وتاهل الى دور الثمانية في تحالف مع دولة الصين والبرازيل.

وكانت نتائح الفريق اليمني قد ابهرت المشاركين من مختلف الدول في بطولة( FIRST GLOBAl) التي نظمتها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع منظمة الفيرست جلوبل خلال الفترة من 24-27 أكتوبر الجاري .

و مثل بلادنا في هذه المسابقة التي يشارك فيها ألفي مشارك يمثلون190 دولة ، ثلاثة طلاب من مدارس سالم بن محفوظ الأهلية و مؤسسة اكاديمية الموهوبين بسيئون بقيادة المهندس عماد جوهر وبتمويل من مؤسسة العون للتنمية تحت إشراف مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون ممثل WRO في اليمن .

الى ذلك قال خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للمستقبل» إن حب المنافسة والرغبة في التفوق من أكثر المحفزات التي تحث الإنسان على الاهتمام بالمجال الذي يتنافس فيه، لا سيما بين الشباب الشغوفين بإثبات قدراتهم على التميز، مشيراً إلى أنّ فكرة تنظيم بطولات للتنافس العلمي في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة تحدث زخماً قوياً يحفز الشباب على مواصلة سعيهم للنبوغ في هذا المجال أملاً في الوصول إلى منصة التكريم التي يحلمون بها جميعاً.

وأكد بلهول في تصريحات صحفية أنّ «البطولة العالمية للروبوتات والذكاء الاصطناعي» شهدت مشاركة عالمية، موضحاً وجود مشاركة خليجية وعربية متميزة إلى جانب مشاركة الإمارات.