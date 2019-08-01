معارك شرسة في اكثر من جبهة وقصف جوي مركز والعكيمي يعلن فشل هجوم الحوثيين

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ذكرت مصادر عسكرية مطلعة بمحور الجوف اليوم الاثنين، ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهات "الوجف والسليه وصربين" بمديرية خب الشعف،بمحافظة الجوف.
وقال العميد صادق العكيمي اركان حرب محور الجوف قائد القطاع الاوسط لمأرب برس ان الجيش الوطني وفي الثلاثة ألايام الأخيرة تمكن من التصدي لأكثر من هجوم وتسلل للمليشيات الحوثية على مناطق الوجف والسليلة وصبرين وكان مصيرها الفشل.
واضاف العكيمي ان افراد الجيش الوطني يتمتعون بمعنويات عالية ، صامدين في مواقعهم في وجه المليشيات البربرية الحوثية مدافعين عن الارض والعرض ، مقدمين دروس يخلدها الاجيال في التضحية والنضال .
وتزامنت المعارك مع قصف مركز لمقاتلات التحالف العربي استهدف عدداً من التجمعات للمليشات الحوثية ، سقط على اثرها القتلى وجرحى حوثيين.