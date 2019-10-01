محمد صلاح يغادر الملعب مصابا للمرة الثانية على التوالي

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غادر اللاعب المصري محمد صلاح، الأحد، أرضية ملعب مباراة فريقه ليفربول أمام توتنهام في أنفيلد "مصابا" للمرة الثانية على التوالي خلال الموسم الحالي.
وأثار صلاح قلق جماهير ليفربول بعد أن سقط أرضا قبل أن يغادر الملعب مصابا عند الدقيقة 84 من عمر المباراة وسط مخاوف من تجدد إصابته.
وخرج اللاعب المصري بعد أن سجل الهدف الثاني لفريقه، من علامة الجزاء، ليعطي أصحاب الأرض التقدم بعد أ، كان الفريق متأخرا بهدف نظيف.
وكان قد تعرض صلاح لإصابة في آخر مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليستر سيتي، قبل أن يغيب عن مباراة مانشستر يونايتد.
وعاد اللاعب المصري الأول مرة بعد الإصابة، في مباراة جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا وسجل هدفا مميزا لفت فيه الأنظار.