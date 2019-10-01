إحباط محاولة لاغتيال الميسري والجبواني بشبوة

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ألقت الشرطة في محافظة شبوة، فجر الاثنين، القبض على شخصين حاولا استهداف وزيري الداخلية والنقل المقيمين، في عاصمة المحافظة
ونقلت صحيفة عربي 21عن مسؤول الحكومي ، إن "قوات الشرطة ألقت القبض على شخصين حاولا زرع عبوة ناسفة بجوار مقر إقامة محافظ شبوة، في مدينة عتق".
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "العبوة التي تم إحباط زراعتها كانت تستهدف نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، اللذين يقيمان منذ أيام في المقر".
وتأتي هذه المحاولة بعد يوم من تصريح لوزير الداخلية، الميسري، هاجم فيه السعودية واتهمها بممارسة الكذب، معلنا رفضه لمكافأة حلفاء أبوظبي "الانفصاليين".
وأعقب ذلك، تصعيد آخر من الوزير الجبواني، الذي لوح بمواجهة الانفصاليين في شبوة، واعتبرهم "مشروع الإمارات وأذنابها".