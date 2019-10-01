الكويت.. تحذير عاجل لجميع المواطنين والمقيمين

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وجهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، تحذير عاجل لجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد.
وطالبت الوزارة في بيان لها الاتصال الفوري على هاتف الطوارئ 112 لطلب أي مساعدات إنسانية أو مرورية أو أمنية.
يأتي ذلك بعد توقع هيئة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود الأحد طقس غير مستقر مع فرص كبيرة لسقوط أمطار رعدية.