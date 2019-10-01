لا تبحث عنهم في جوجل.. أخطر 10 شخصيات في العالم

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت شركة الأمن السيبراني ” McAfee ” قائمة بأكثر المشاهير خطورة على محرك البحث ” جوجل ” لعام 2019، حيث يتعرض الباحثون عنهم لأضرار فيروسية وبرامج ضارة تخترق الأجهزة الخاصة بهم.

وشملت القائمة عددا من المشاهير حددت الشركة منهم الـ 10 الأكثر خطورة على محرك البحث ” جوجل ” وهم : نيكي ميناج و جيمس كوردن و تيسا طومسون و صوفي تيرنر و الكسيس بليديل و جاكي شان و آنا كيندريك و جيمي فالون و لوبيتا نيونج و ليل وايني .