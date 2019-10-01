إعصار «كيار»يزداد قوة ويقترب من سواحل «اليمن» ووزير الصحة يستنفر طوارئ الإنقاذ في خمس محافظات ساحلية تحذير هام من خفر السواحل للصيادين «اليمنيين» ومرتادي الشواطئ وهذا ما سيحدث خلال اليومين القادمين على طول السواحل مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف اسم عملية البغدادي ومصير جثته هجوم «حوثي» جديد يستهدف إحدى معسكرات «الشرعية» ومصادرنا تكشف تفاصيل ماحدث وزير الداخلية «الميسري» ينتصر «للشرعية»ويطيح بمسؤول أمني كبير متورط بارتكاب جرائم اغتيالات وتصفيات - وثيقة حصان الرئيس الراحل ”علي صالح“ يثير خلافات حادة بين قيادات الحوثي ومصادر تؤكدا اعتقال عشرات المشرفين الرئاسة اليمنية تعلن الاتفاق مع ”الانتقالي الجنوبي“ وتكشف عن انحياز في موقف المملكة الثورة الجميلة.. لبنان موحد بلا طائفة .. كيف قرأت قناة الحرة الأمريكية الربيع العربي في لبنان الامارات تعلق على اعلان التحالف انهاء دورها في اليمن.. ماذا قالت؟ سعودية مع زوجها ... تتسببا في تأخر إقلاع طائرة بالخطوط السعودية.
وجه وزير الصحة ألعامه والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم اليوم الاحد جميع المستشفيات والمرافق الصحية في جميع المحافظات الساحلية...سقطرى ، المهرة ، حضرموت ، شبوة ، عدن الی رفع جاهزيتها لمواجهة اي اثار تترتب علی الاعصار كيار .
وقال باعوم ان علی القطاعات الصحية المختلفة حشد كل طاقاتها وكوادرها وتنسيق عملها مع المؤسسات الاخری ذات العلاقة.
كما شدد وزير الصحة علی رفع جهوزية أقسام الطوارئ بالمستشفيات ورفدها بالمستلزمات الطبية اللازمة وكذا رفع جاهزية مركز الاسعاف والطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وعمل خطة توزيع لسيارات الإسعاف في عموم المديريات.
ودعا باعوم الجميع الى ابلاغ غرفة عمليات وزارة الصحة بالعاصمة المؤقتة عن اي حالات لاسمح الله عبر الرقم المجاني 195.
وبحسب موقع طقس العرب فأن اعصار كيار بات على مشارف الدخول تحت تصنيف الدرجة الخامسة، وهي أقوى درجة على سلم الأعاصير، واكثرها عنفاً وتدميراً، ومع هذا التطور المستمر تزداد المخاوف من اقترابه وتأثيره على السواحل الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، سلطنة عُمان واليمن.