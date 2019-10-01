كيف خسر مؤسس أمازون 7 مليارات دولار في يوم واحد؟

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خسر أغنى رجل في العالم ومؤسس ومدير شركة "أمازون" الأمريكية "جيف بيزوس"، نحو 7 مليارات دولار دفعة واحدة، الخميس الماضي.
وكشفت وكالة "سي إن بي سي"، أن سهم "أمازون"؛ الشركة المختصة في تجارة التجزئة، تراجع بعدما أصدرت الشركة تقريرها المالي للربع الثالث من العام الجاري، الذي لم تلب نتائجه توقعات الخبراء والمحللين.
ويمتلك "بيزوس"، نحو 57.6 ملايين سهم في شركة "أمازون".
وإذا استمر سهم الشركة في الهبوط خلال التعاملات، فإن "بيزوس" قد يخسر مركزه كأغنى رجل في العالم لصالح "بيل غيتس"، الذي يشغل المرتبة الثانية في قائمة أغنياء العالم.
وفي وقت سابق، قدرت مجلة "فوربس" ثوة "بيزوس"، هذا العام، بنحو 114 مليار دولار، فيما بلغت العام الماضي 160 مليارا.
وجاء التراجع بسبب طلاق "بيزوس" من زوجته "ماكنزي"، التي أصبحت رابع أكثر نساء العالم ثراء بعد أن سلمها "بيزوس"، نسبة 4% من حصة الشركة، كتسوية طلاق، والتي تبلغ نحو 38 مليار دولار.
ويعد هذا الطلاق، وبفارق كبير جدا، أغلى طلاق في التاريخ، إذ إن الرقم القياسي السابق المسجل لأغلى طلاق في العالم بلغ 2.5 مليار دولار، وحصلت عليه "جوسلين ويلدنستاين" بعد طلاقها من تاجر اللوحات الفنية "أليك ويلدنستاين" عام 1999.
وكانت "ماكينزي بيزوس"، المؤلفة البالغة من العمر 49 عاما، قد تعهدت بالتخلي عن نصف ثروتها على الأقل، وذلك دعما لمبادرة "غيفنغ بليدج" للأعمال الخيرية.