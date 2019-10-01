تحذير هام من خفر السواحل للصيادين «اليمنيين» ومرتادي الشواطئ وهذا ما سيحدث خلال اليومين القادمين على طول السواحل

الإثنين 28 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذرت خفر السواحل في عدن، الأحد، جميع الصيادين من الدخول إلى البحر خلال اليومين القادمين.

وقالت في بيان لها: "نحذر جميع الصيادين من دخول البحر خلال يومي الإثنين والثلاثاء، بسبب اقتراب العاصفة المدارية كيار".

كما حذرت المواطنين ومرتادي الشواطىء من السباحة والتنزه على طول السواحل خلال اليومين القادمين، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وأكدت خفر السواحل استعدادها وجهوزيتها لاستقبال أي بلاغات وتقديم المساعدات عبر نشرها لعدة أرقام للطوارئ.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار سواحل عدد من المحافظات الجنوبية (المهرة وحضرموت وأبين وعدن ولحج).