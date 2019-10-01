إعصار «كيار»يزداد قوة ويقترب من سواحل «اليمن» ووزير الصحة يستنفر طوارئ الإنقاذ في خمس محافظات ساحلية تحذير هام من خفر السواحل للصيادين «اليمنيين» ومرتادي الشواطئ وهذا ما سيحدث خلال اليومين القادمين على طول السواحل مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف اسم عملية البغدادي ومصير جثته هجوم «حوثي» جديد يستهدف إحدى معسكرات «الشرعية» ومصادرنا تكشف تفاصيل ماحدث وزير الداخلية «الميسري» ينتصر «للشرعية»ويطيح بمسؤول أمني كبير متورط بارتكاب جرائم اغتيالات وتصفيات - وثيقة حصان الرئيس الراحل ”علي صالح“ يثير خلافات حادة بين قيادات الحوثي ومصادر تؤكدا اعتقال عشرات المشرفين الرئاسة اليمنية تعلن الاتفاق مع ”الانتقالي الجنوبي“ وتكشف عن انحياز في موقف المملكة الثورة الجميلة.. لبنان موحد بلا طائفة .. كيف قرأت قناة الحرة الأمريكية الربيع العربي في لبنان الامارات تعلق على اعلان التحالف انهاء دورها في اليمن.. ماذا قالت؟ سعودية مع زوجها ... تتسببا في تأخر إقلاع طائرة بالخطوط السعودية.
حذرت خفر السواحل في عدن، الأحد، جميع الصيادين من الدخول إلى البحر خلال اليومين القادمين.
وقالت في بيان لها: "نحذر جميع الصيادين من دخول البحر خلال يومي الإثنين والثلاثاء، بسبب اقتراب العاصفة المدارية كيار".
كما حذرت المواطنين ومرتادي الشواطىء من السباحة والتنزه على طول السواحل خلال اليومين القادمين، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
وأكدت خفر السواحل استعدادها وجهوزيتها لاستقبال أي بلاغات وتقديم المساعدات عبر نشرها لعدة أرقام للطوارئ.
ومن المتوقع أن يضرب الإعصار سواحل عدد من المحافظات الجنوبية (المهرة وحضرموت وأبين وعدن ولحج).