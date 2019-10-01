مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف اسم عملية البغدادي ومصير جثته

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي عن اسم العملية التي أعلن عنها اليوم وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها قتلت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مستشار الأمن القومي: الجيش الأمريكي أطلق على عملية قتل البغدادي اسم "كايلا مولر" التي كانت رهينة لدى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وأضاف أن عينة الحمض النووي أكدت أن من قتلته القوات الأمريكية هو البغدادي وأن جثته سيتم التخلص منها بشكل ملائم.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن مقتل أبو بكر البغدادي "ضربة مدمرة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن القوات الأمريكية طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض ثم فجر سترته الناسفة.

وقا إسبر إن "هدف الغارة الأمريكية كان إلقاء القبض على البغدادي أو قتله في حالة تعذر اعتقاله".

وأكد إسبر "إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية التي استهدفت البغدادي لكنهما عادا للعمل".

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن "انسحاب أمريكا من شمال شرق سوريا لم يعجل بعملية قتل البغدادي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.