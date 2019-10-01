هجوم «حوثي» جديد يستهدف إحدى معسكرات «الشرعية» ومصادرنا تكشف تفاصيل ماحدث

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شنت مليشيا الحوثي الانقلابية فجر اليوم الأحد هجوماً مباغتا على إحدى معسكرات قوات الشرعية الاستراتيجية.
وذكرت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس»على ان قوات الشرعية تمكنت من إفشال وكسر هجوم نفذته المليشيات الحوثية على معسكر الجب الواقع شمالي محافظة الضالع وذلك عقب عملية تسلل من اودية صبيرة.
واوضحت المصادر بان الهجوم الحوثي اعقبه اشتباكات عنيفة مع قوات الشرعية استخدم فيه مختلف الاسلحة المتوسطة والثقيلة كبدت المليشيات خسائر بشرية فادحة دفعها الى الفرار وترك جثث عناصرها متناثرة.