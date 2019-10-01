وزير الداخلية «الميسري» ينتصر «للشرعية»ويطيح بمسؤول أمني كبير متورط بارتكاب جرائم اغتيالات وتصفيات - وثيقة

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، اليوم الأحد، قراراً بتعيين قائدا جديداً لفريق مكافحة الإرهاب في أمن عدن.

وبحسب وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية فقد نص قرار وزير الداخلية بتكليف العقيد محمد علي العوبان قائدا لفريق مكافحة الإرهاب في شرطة عدن خلفاً ليسران المقطري الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

يشار إلى أن المقطري المدعوم من دولة الإمارات، متهم بارتكاب جرائم اغتيالات وتصفيات في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان العقيد العوبان يشغل منصب قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة أبين، وخاض مواجهات مع ميليشيا الانتقالي الإماراتي أثناء محاولتها السيطرة على المحافظة في أغسطس الماضي.